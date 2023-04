Alors que certains s’inquiètent de voir arriver un nouveau type d’insecticides à base d’ARN interférent, Phyteis plaide en leur faveur, estimant que ces produits permettraient de répondre à la stratégie européenne du Pacte vert.

Pollinis a questionné le 14 mars 2023 la Commission européenne au sujet de nouveaux pesticides : les ARNi (acide ribonucléique interférent). Selon elle, des essais menés en plein champ seraient au moins réalisés par une entreprise sur pommes de terre dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont la France. L'ONG s’interroge des « effets de ces “pesticides génétiques” sur l’environnement encore largement méconnus », « plusieurs études scientifiques pointant déjà de nombreux risques pour la biodiversité, et les pollinisateurs en particulier, du fait de la proximité génétique des différents insectes».

Silençage génétique

« Ces produits seraient en effet conçus pour interférer avec l’expression génique d’insectes ravageurs des cultures pour éteindre l’expression de gènes essentiels à leur survie : tePSchnique dite du silençage génétique, indiquait Eric Andrieu (PS), eurodéputé en charge des questions d’agriculture et d’environnement au Parlement européen dans un communiqué du 22 mars 2023. En d’autres termes, le pesticide va bloquer la production de protéines nécessaires à l’activation d’une fonction vitale chez l’insecte qui y sera exposé, entraînant ainsi sa mort à coup sûr. » Inquiet, le député indiquait qu'il allait interpeller le Commission européenne en urgence à ce sujet.

Déjà commercialisés aux États-Unis

Phyteis, association professionnelle qui fédère en France les principales entreprises de la protection des plantes, estime que cette technologie peut être classée au sein de la bioprotection, directement inspirée de mécanismes naturels. « Cette technologie est autorisée en protection des cultures depuis 2017 aux États-Unis et des produits basés sur l’ARNi y ont été développés et mis sur le marché. Un système d’évaluation spécifique axé sur leurs particularités a été mis en place. À notre connaissance, aucune société adhérente à Phyteis n’a à ce jour procédé à des tests en France et aucune demande d’homologation n’a été produite pour le marché français », assure l’association.

Elle rappelle que « la technologie à base d’ARN interférent (ARNi) pourrait faire partie des innovations à même de contribuer à répondre aux enjeux auxquels l’agriculture fait face : souveraineté alimentaire, réponse aux attentes des consommateurs, durabilité des systèmes de production, lutte contre le réchauffement climatique… Dans le domaine de l’agriculture et de la protection des cultures, elle permettrait de répondre à l’ambition de la stratégie européenne du Pacte vert et du futur règlement d’utilisation durable des pesticides (SUR), visant à réduire les risques et les utilisations des produits phytopharmaceutiques. »

À tester en Europe

À ce titre, Phyteis stipule qu’il est « important que cette technologie puisse faire l’objet de recherches en Europe, dans un cadre clairement défini, et qu’elles soient menées par des universités, des instituts de recherche publics ou des entreprises ». En tant qu’acteur de la protection des plantes, l'association plaide pour que cette technologie soit considérée dans la procédure d’évaluation des produits de protection des plantes et évaluée avec des exigences réglementaires adaptées en tenant compte de ses caractéristiques et spécificités. « Ainsi, nous appelons à des discussions avec toutes les parties prenantes sur la façon dont cela pourrait être développé, car cela contribuera à libérer le potentiel de ces innovations », conclut Phyteis.