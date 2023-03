La Climate agriculture alliance, « proto-interprofession » du bas carbone, cherche à faire entendre une voix commune dans les futurs débats européens. 4 800 agriculteurs français sont engagés dans l’une des démarches carbone que couvre l’association.

Créée en mai 2022, l’association « Climate agriculture alliance » (CAA) a tiré un premier bilan le 1er mars 2023 lors du Salon de l’agriculture. Son objectif est de « bâtir la confiance » autour du marché du carbone agricole, a rappelé Anaël Bibard, président de l’association et président de Farmleap, une des entreprises fondatrices de CAA.

Éviter une démarche européenne prescriptive

CAA a été nommée parmi le groupe d’experts de la Commission européenne qui sera consulté dans le cadre de l’élaboration du cadre de certification carbone européen. Environ 70 membres de ce groupe auront pour mission d’apporter leur vision du marché. « Il va y avoir du débat », a déclaré Chuck de Liedekerke, cofondateur de Soil Capital et vice-président de la CAA. La CAA représentera « des intérêts communs », incluant ceux des agriculteurs et des acheteurs de certificats carbone, a-t-il ajouté. Selon lui, « influencer et participer au débat public font aussi partie des missions de la Climate agriculture alliance. »

« On est convaincu qu’il faut faire converger les référentiels et les différentes approches, a-t-il indiqué. On pense qu’il ne faut pas tout ré-inventer, et que l’on peut s’appuyer sur l’existant. » L’association explique œuvrer pour gagner en robustesse scientifique et en pertinence climatique. Elle souhaiterait que les engagements des agriculteurs soient basés sur un système incitatif, et non prescriptif.

4 800 agriculteurs

« L’interprofession naissante » du carbone, comme elle se qualifie elle-même, représente à ce jour 4 800 agriculteurs français et 7 400 agriculteurs européens engagés dans l’un des programmes carbone des adhérents. L’association en compte seize à ce jour : FarmLeap, Gaïago, TerraTerre, Genesis, SoilCapital, MyEasyFarm, Rize, CarboneFarmers, Sysfarm, Agdatahub, la filière CRC, Klim, La Coopérative Carbone, Greenpods, Pur projet et UPL.

« Moins d’un an après le lancement de l’association, ces chiffres montrent la dynamique que l’on a su créer collectivement », s’est-il félicité. « Nous avons vocation à être exhaustifs, mais il y a encore des trous dans la raquette », a-t-il déclaré, estimant que la CAA dépasse 90 % de représentativité du marché.

© Hélène Parisot - Le 1er mars 2023 au salon de l'agriculture, les représentants de la Climate agriculture alliance ont invité tous les acteurs du carbone à les rejoindre dans leur démarche.

Registre des exploitations engagées

Le salon de l’agriculture a également été l’occasion de lancer officiellement « FarmVault ». Cette plateforme a pour objectif de garantir l’absence de double comptage des crédits carbone. Elle établit pour cela un registre des exploitations engagées dans un des programmes carbone, identifiées par leur numéro Siret. À ce jour, sont intégrés dans l’outil les programmes de :

Label bas carbone (grandes cultures, carbon agri, haies, plantation de vergers, ecométhane)

Gaiago Carbone

Soil Capital

Rize,

Oléoze

Regeneration Program

