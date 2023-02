Kronenbourg et InVivo ont inauguré le 14 février 2023 leur filière d’orge responsable tracée. Des codes QR sur les bières de la marque 1664 permettent de remonter, entre autres, jusqu’aux zones de production des orges utilisées.

Kronenbourg et In Vivo avaient lancé en juin 2022 leur filière « orge responsable ». Désormais, cet orge est « tracée », via des codesQR imprimés sur le packaging des bières de la marque 1664 Blonde.

Basée sur la blockchain, cette initiative « permet aux consommateurs de visualiser le parcours de l’orge du champ à la bouteille », a expliqué Hélène Frey, directrice du marketing InVivo, lors de la conférence de presse de lancement de la démarche le 14 février 2023. L’objectif est, selon elle, de « répondre aux besoins de transparence des consommateurs ».

La plateforme numérique associée contient des informations sur l’origine de l’orge utilisée (zone de production, date de récolte, point de collecte…), ainsi que sur le processus et les lieux de transformation (malterie, brasserie). Elle présente également les grandes lignes de la filière « orge responsable », ou encore des témoignages d’agriculteurs engagés.

© Kronenbourg - La plateforme permet "d’un simple scan avec son smartphone", de "retracer le parcours complet de sa bière (du champ d’orge à la bouteille) et découvrir son agriculteur, son malteur et son brasseur", expliquent Kronenbourg et In Vivo.

Objectif : 5 000 ha en 2026

Selon Kronenbourg, la bière 1664 Blonde représente 10 % des volumes de bière vendues en France. À l’horizon de 2026, 100 % des orges utilisées pour la fabrication de ces bières devraient, selon les objectifs annoncés, être issues de la filière « orge responsable ». Cela concernerait ainsi 250 agriculteurs, sur 5 000 ha. En 2022, première année de récolte, 45 agriculteurs avaient engagé 900 ha.

Ce type de démarche se multiplie ces dernières années, à l’image des initiatives prises dans la filière CRC (culture raisonnée contrôlée), ou encore par la coopérative laitière Prospérité.

