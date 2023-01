Dans le cadre de l’axe 6 du plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation (2021-2026), porté par les ministères en charge de l’Écologie et de l’Agriculture, ce recensement vise plus particulièrement le "partage des pratiques agricoles favorables aux pollinisateurs".

L'association Contrat de solutions, qui fédère 44 partenaires du secteur agricole, s'engage en faveur des insectes pollinisateurs en lançant un recensement des initiatives sur le terrain. Cette opération est ouverte à tous ceux qui considèrent mettre en œuvre une initiative favorable aux insectes pollinisateurs et de la pollinisation du paysage agricole.

Ce recensement d’initiatives de terrain est mené dans le cadre de l’axe 6 du plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation (2021-2026). Il est annoncé au moment où la Commission européenne révise son initiative en faveur des pollinisateurs.

Jusqu’au 28 février 2023

"Cette approche ambitionne de recenser une multitude d’actions, faciles à mettre en œuvre ou d’ampleur, qui impliquent des territoires diversifiés, des acteurs et des filières agricoles variés", rappelle l’Association Contrat de solutions dans un communiqué diffusé le 23 janvier 2023. "Ensemble, montrons que des solutions existent et inspirons les acteurs qui façonnent le paysage agricole à protéger, favoriser et valoriser les insectes pollinisateurs et la pollinisation", ajoute Hervé Lapie, président de l’association Contrat de solutions. Les agriculteurs ont jusqu’au 28 février 2023 pour déposer leur dossier en ligne.

Cartographie nationale

Toutes ces initiatives seront réunies autour d’un objectif commun : protéger, favoriser et valoriser les insectes pollinisateurs, sauvages et domestiques, et la pollinisation dans le paysage agricole. Concrètement, le recensement a pour but de permettre aux initiatives de :

Faire connaître les bonnes pratiques et de les partager à l’échelle nationale;

Être affichées sur une cartographie nationale et participer à diffuser une diversité d’initiatives.

Les résultats concernent les acteurs qui façonnent le paysage agricole. Ils permettront de "montrer que des solutions diversifiées existent et sont applicables mais aussi de participer et faciliter la démultiplication des solutions et donner envie de s’engager".