La Commission européenne a publié une révision de l’initiative européenne sur les pollinisateurs adoptée en 2018. Elle fixe trois priorités d'ici 2030.

La Commission européenne a présenté son " Nouveau pacte en faveur des pollinisateurs" ce 24 janvier 2023, pour "lutter contre le déclin alarmant des insectes pollinisateurs sauvages en Europe". "Nous avons besoin d’actions immédiates et ciblées pour sauver les pollinisateurs, car ils sont inestimables pour nos écosystèmes, nos sociétés et nos économies ", a indiqué Virginijus Sinkevičius, commissaire à l'environnement, aux océans et à la Pêche, à l’occasion de la présentation du pacte.

Trois priorités

Il s’agit d’une révision de l’initiative européenne sur les pollinisateurs de 2018, qui doit compléter la proposition législative sur la restauration de la nature présentée par la Commission européenne en juin 2022. La priorité est d’améliorer la conservation des pollinisateurs et de lutter contre les causes de leur déclin. Pour ce faire, l'exécutif européen propose de mettre en place les actions suivantes :

Améliorer la conservation des espèces et des habitats;

Restaurer les habitats dans les paysages agricoles;

Atténuer les effets de l'utilisation des pesticides ;

Améliorer les habitats des pollinisateurs dans les zones urbaines;

Lutter contre les effets du changement climatique, des espèces exotiques envahissantes et d'autres menaces.

Les deux autres priorités de l’initiative sont :