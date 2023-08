« La pression exercée depuis quelque temps par le secteur de l’aval pour baisser les prix du porc […] s’est finalement concrétisée avec des décrochages importants sur de grandes places de cotation. » Tel est le constat que dressent les organisateurs du Marché du porc breton (MPB) dans leur note hebdomadaire diffusée ce lundi 7 août 2023.

Une offre faible

L’offre européenne a beau être faible, la demande « souffre toujours de conditions inflationnistes, d’une météo largement exécrable quand il ne fait pas trop chaud pour consommer des produits carnés et d’un commerce vers les pays tiers au ralenti par manque de compétitivité », souligne le MPB.

En France, les abattoirs ont obtenu une baisse du prix de base de 5 centimes le jeudi 3 août, après celle de 1,5 centime décrochée le 31 juillet. Sur les deux séances, la baisse a donc atteint le niveau maximal prévu : 6,5 centimes par kilo. Ce lundi 7 août, les groupements vendeurs ont dû concéder une nouvelle baisse de 1,000 centime avec un cadran qui termine la séance à 2, 278 €/kg.

Les Pays-Bas en tête de pont

Ailleurs en Europe, ce sont les Pays-Bas qui ont ouvert la marche avec une baisse de 7 centimes « dès le début de la semaine » dernière pour atteindre 2,34 €/kg. L’Allemagne a suivi le mercredi 2 août avec un « décrochage » des cours de 10 centimes. Le prix rendu abattoir a été fixé à 2,40 €/kg, observe le MPB.

Voilà plusieurs semaines que les entreprises allemandes de l’aval demandaient des baisses. « Faute de commerce, certains abattoirs ont réduit leur activité et les entreprises redoublent de prudence dans leurs achats. La météo pluvieuse et froide est peu propice à la consommation de produits de saison, les vacances d’été concernent à présent tous les länder et la demande est modérée partout. »

La tendance est identique chez les voisins de l’Allemagne. L’Autriche a suivi, tout comme la Belgique dont « la référence a baissé de 8 centimes du kilo vif en fin de semaine, malgré la crainte des abattoirs de voir partir des porcs vifs vers l’étranger. Sur le marché intérieur, la demande est calme et l’exportation se déroule sur des bases de tarifs en baisse. » Au nord, le Danemark a reconduit son prix d’acompte à 1,85 €/kg. « Cette stabilité dure depuis plus de 3 mois », observe le MPB.

L’Espagne suit le mouvement

Le marché espagnol a suivi les autres places européennes jeudi dernier, cédant 1,8 centime par kilo vif. La référence de Mercolleida s’établit à 2,007 €/kg. « La grande faiblesse des offres [même si elles progressent] et la chute régulière des poids qui avoisine le kilo par semaine depuis un bon mois », n’y ont rien changé.

En Italie, « le marché reste positif avec une petite offre et une demande modérée, complète le MPB. Les abattoirs font également pression sur le prix du porc face à la baisse de rentabilité de leurs outils, mais le rapport reste encore en faveur de la production. »

Eric Roussel