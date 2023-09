À l’image de la collecte française, en Europe et dans le monde, la collecte de lait est en berne. FranceAgriMer, dans sa note de conjoncture du 31 août 2023, fait un état des lieux de la situation au mois de juin 2023. « En Europe, les volumes allemands et néerlandais ne suffisent plus à tirer la collecte totale. » Et pour cause, les volumes français et italiens, et dans une moindre mesure les volumes irlandais, pénalisent la collecte européenne. « Dans l'Hexagone, la baisse des volumes a été plus marquée en mai et en juin 2023 que sur les quatre premiers mois de l’année, précise FranceAgriMer. [...] Au niveau régional, la Normandie est la seule région à maintenir ses volumes, la collecte ayant baissé dans toutes les autres régions. »

La collecte mondiale stagne

À l’international, c’est le même refrain. La collecte cumulée des principaux exportateurs (continent américain, Europe et Océanie) a stagné au mois de juin. « La progression sur sur mois n’est plus que de 0,6 %, contre 1 % en février », observe FranceAgriMer.

La collecte de lait avait repris en Nouvelle-Zélande entre janvier et mai 2023 grâce à des conditions météorologiques favorables à la pousse de l’herbe, avant d’atteindre un creux saisonnier. Résultat, la collecte du pays repasse sous son niveau de 2022, baissant de 1,7 % par rapport à la même période l’an dernier.

Sur le continent américain, les litrages stagnent aux États-Unis et baissent de 0,9 % en Argentine.

Claire Charrassin