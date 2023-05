Dans la cour du Cabri au Lait, un groupe d’enfants finit de colorier un dessin sur l’alimentation des chèvres. Un autre groupe joue à l’épervier à côté du jardin mandala (1). Deux classes de l’école Francis Poulenc à Tours sont venues passer la journée à la ferme, chez Claire Proust et Sébastien Beaury. « Les enfants des villes sont déconnectés de la production des aliments. Ici, on partage la vraie vie des agriculteurs », témoigne le papa de Marius, qui accompagne la classe de CE1-CE2.

Cette authenticité se travaille. Installés à Sepmes, à côté de Sainte-Maure-de-Touraine en Indre-et-Loire, Claire et Sébastien, en couple avec 4 enfants, ont réfléchi dès la rénovation de la ferme à accueillir tous les publics. Aucune marche, des allées carrossables, une signalétique extérieure… l’aménagement de la ferme est ludique, mais pour autant, elle reste un outil de travail.

Plantes aromatiques et médicinales

Depuis 10 ans, Claire et Sébastien, qui parlent couramment anglais et espagnol, accueillent environ 5 000 personnes par an venues du monde entier. Cette activité de ferme pédagogique complète, à hauteur de 20 % du chiffre d’affaires, la production de fromage bio et la transformation de plantes aromatiques et médicinales.

© Aude Richard - Claire Proust et Sébastien Beaury ont mis au point une dizaine d’ateliers pour les scolaires. Ils accueillent des classes de la maternelle à l’université, en passant par les lycées hôteliers.

L’organisation est bien rodée. La ferme propose 5 visites thématiques pour le grand public : fabrication de fromages, sens en éveil au jardin, fromage et jardin, visite gourmande avec dégustation, et pour l’été, un concert de leur fils pianiste avec dégustation. « Ça fonctionne très bien, et ça booste les ventes », souligne Claire. 80 % du chiffre d’affaires de la boutique de la ferme est réalisé après les visites. Les demandes de particuliers sont en nette augmentation depuis le Covid, la ferme étant un des seuls sites touristiques à être resté ouvert. « Nous accueillons des amateurs de vieilles voitures et même parfois des spectateurs des Bodin’s (2) », indique Claire.

Les familles peuvent réserver directement sur le site internet du Cabri au Lait. En tant qu’ancienne directrice de la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine, Claire a l’habitude de travailler avec les offices de tourisme. Depuis plus de six ans, elle utilise « la place du marché », un logiciel de réservation en ligne gratuit, développé par l’Agence régionale du tourisme. « Mes enfants en avaient marre de jouer aux standardistes ! sourit-elle. Cela permet un engagement des personnes et de ne pas changer plusieurs fois de dates, notamment pour les écoles. »

« Fermez les yeux… »

Les enseignants réservent la date en ligne, puis Claire leur envoie un dossier à remplir avec au choix, une dizaine d’ateliers différents. « Nous proposons différentes formules pour donner envie de revenir », ajoute l’agricultrice. Pour chaque atelier, Claire a rédigé une fiche qui explique le déroulé de la visite et les objectifs pédagogiques. Toutes les procédures sont informatisées, les devis et les programmes sont établis en moins de 30 minutes.

© Cyril Chigot - La ferme Cabri au Lait propose une large gamme de produits : fromage de chèvre, hyrdolat, sucre à la lavande, confit de pétale de rose... 80 % des ventes se font après une visite.

En plus d’être certifiée en agriculture biologique et Nature et progrès, la ferme est également labellisée « Tourisme et handicap », ce qui permet d’accueillir aussi bien des malvoyants que des personnes handicapées mentales. « Notre médiation repose essentiellement sur les sens. J’invite les personnes à fermer les yeux et à décrire les bruits qu’ils entendent », ajoute l’agricultrice, qui possède aussi une formation d’animatrice. Pour arriver à se dégager une semaine de vacances l’été, le couple emploie des animateurs pour les visites. Mais pas facile de connaître la production et de savoir en parler, de ponctuer le récit d’humour, d’arriver à capter l’attention… C’est un métier à part entière !

Aude Richard

(1) Inspiré des mandalas bouddhistes, jardin avec un cercle en son centre et des motifs géométriques.

(2) Spectacle en plein air des Bodin's l'été à Descartes (Indre-et-Loire).

Évolution des métiers Sébastien s’est installé en 2009 en production caprine et ferme pédagogique. Claire a ensuite développé une activité de cueillette et transformation de plantes, d’abord les week-ends, en plus de son travail à la mairie, puis à plein temps à partir de 2018. C’est alors Sébastien qui est parti travailler à l’extérieur, en tant que formateur en MFR (maison familiale rurale). « Cela sécurise les emprunts », explique Claire, non issue du milieu agricole. Depuis deux ans, en plus d’une salariée pour la traite et la transformation fromagère, le couple a embauché des saisonniers et un apprenti, afin de se libérer du temps pour se former à la naturopathie. Une future activité pour 2024.