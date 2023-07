« Le réchauffement climatique change la donne en matière de conception des bâtiments destinés aux ruminants, explique Bertrand Fagoo, de l'Institut de l'élevage. Les références de luminosité, préconisées encore il y a peu, d’environ 10 à 15 % d’éclairant en toiture sont à revoir. Mieux vaut aujourd’hui réduire fortement et dans certains cas ne plus éclairer via la toiture. L’apport de lumière est à privilégier par les côtés en se protégeant du rayonnement l’été. »

« Les bâtiments sont de moins en moins entourés de murs et de plus en plus équipés de bardages modulables. Le débord de toiture est une astuce qui permet de laisser entrer la lumière en hiver mais limite le rayonnement solaire direct en été. Les zones de vies des animaux sont protégées. Les rayons du soleil, rasants en hiver, passent sous l’avancée alors qu’ils sont bloqués en été en raison de leur “verticalité”. »

Marie-France Malterre