« Deux variétés multicoupes, Piper et Lurabo, ont été semées le 25 mai », explique Claire Douine, chargée de l’expérimentation. La surface de chaque variété a été divisée en quatre paddocks égaux.

À l’entrée, le 4 juillet, Piper mesurait 80 cm en moyenne et Lurabo 98 cm. « La taille des plantes était toutefois très hétérogène, ajoute-t-elle. La levée a été étalée dans le temps. Nous allons mesurer le rendement et la valeur alimentaire à chaque changement de paddock. Le but est de repérer le stade où l’on obtient le meilleur compromis entre appétence et rendement. »

Marie-France Malterre