Après une première manifestation le 5 octobre 2021 à Grenoble organisée par les FDSEA et JA de plusieurs départements, la FNSEA et JA ont annoncé une « journée de mobilisation forte » dans tous les départements le vendredi 15 octobre sur le sujet de la prédation et plus particulièrement du loup.

Rencontres avec les préfets en vue

Des rencontres en préfecture sont prévues a annoncé le syndicalisme majoritaire lors d’une conférence de presse au Sommet de l’élevage, le 6 octobre 2021 à Cournon dans le Puy-de-Dôme.

« Des chiens de protection nous sont imposés et on se retrouve dans des situations où des éleveurs sont poursuivis. On est amené à réagir syndicalement ». Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA, faisait référence au jugement prononcé à l’encontre de Jean-Marie Bernard dans « l’affaire de la queue de loup » à l’origine de la manifestation grenobloise.

« On veut que tous les agriculteurs expriment leur solidarité »

« La présence du loup a été identifiée dans 37 départements mais on veut que tous les agriculteurs français expriment leur solidarité aux départements où il y a le plus d’attaques », a déclaré Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.

« La présence du loup est suspectée en Seine-Maritime, avérée dans l’Eure-et-Loir. Il a traversé Paris. J’ai hâte de le voir au Bois de Boulogne », s’est amusée l’éleveuse du Maine-et-Loire et présidente de la FNSEA.

Vers « un statut du chien de protection » ?

Sur la question des randonneurs mordus par des chiens de protection, Jérémy Jallat, vice-président de JA de l’Auvergne-Rhône-Alpes estime que « l’État doit prendre ses responsabilités et doit redéfinir le statut du chien de protection ».

« Aujourd’hui, le seul responsable c’est l’éleveur et le propriétaire du chien. C’est inacceptable quand on sait qu’il est obligé de l’avoir pour se faire indemniser quand il a des bêtes massacrées par des meutes de loup », a-t-il ajouté.

Cette demande de statut fait écho à celle formulée le 28 septembre par la Confédération paysanne de créer un « statut particulier » des chiens de protection.

Du côté de la Coordination rurale, Bernard Lannes, président du syndicat, a de nouveau réclamé lors d’une conférence de presse, le 6 octobre 2021 au Sommet de l’élevage, « l’éradication du loup dans les zones d’élevage comme c’est le cas en Espagne ».