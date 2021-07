Après un mois de juin marqué par le sceau des orages, le début du mois de juillet nous offre un répit, mais de bien courte durée… Dans sa note d’infos rapides, Météo-France annonce que les orages seront de retour ce week-end du 3 et 4 juillet 2021.

> Retrouvez votre météo personnalisée sur Lafranceagricole.fr

Vendredi : essentiellement nuageux

Ce vendredi 2 juillet 2021 après-midi, quelques ondées se répartissent ici où là essentiellement au nord de la Loire, alors que plus au Sud, les nuages voilent passagèrement le ciel, avec toujours une belle impression vers le midi.

Les températures ont repris le chemin de la hausse, affichant des valeurs plus proches des moyennes de saison.

Ce week-end : retour de conditions instables avec averses et orages

La mise en phase entre de l’air froid en altitude qui rentre sur le pays par l’Ouest et l’air doux dans les basses couches de l’atmosphère, voire même chaud sur le Sud, engendre une déstabilisation de la masse d’air.

Samedi, les premiers orages se développent dès le matin sur le sud-ouest, entre les côtes aquitaines et les contreforts ouest du Massif central. Ils se développent en journée et intéressent progressivement, d’ici la soirée, une large partie est de la France. Les abords de la Méditerranée restent à l’écart ainsi que le nord-ouest du pays.

Dimanche, les conditions restent propices aux développements de nuages bourgeonnants qui s’accompagnent d’averses et, localement, d’orages sur la grande partie du territoire, excepté sur le sud de la Provence, la côte d’Azur et la Corse qui bénéficient d’un temps plus clément.

Les températures fraîchissent à nouveau avec l’après-midi une moyenne de 21 °C au nord et 25 °C au Sud. Quelques pointes à 30 °C seront néanmoins observées dans les environs de Nîmes ou de Marseille.