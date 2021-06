Le temps continue à être instable en ce début de semaine. Il devrait redevenir plus clément à partir de la fin de semaine avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation le week-end prochain.

Au début de la semaine, la météo est encore sous « l’influence d’une goutte froide (minimum de pression associé à de l’air froid en altitude) », indique Météo-France. Ce mardi 29 juin 2021, elle va traverser le pays d’ouest en est entraînant ainsi « de l’instabilité avec des averses sur une grande moitié nord du pays, et un risque d’orages plus marqué en allant vers l’est ».

Demain, le mercredi 30 juin 2021, la goutte froide sera sur l’Allemagne et entraînera des averses orageuses avec parfois « de forts cumuls, dans le nord-est de la France ». À l’Ouest, la météo commencera à s’améliorer « avec une alternance de belles éclaircies et de passages nuageux ».

Retour des orages ce week-end

À la fin de la semaine, le temps sera plus clément. Le jeudi 1er et vendredi 2 juillet, la pluie devrait laisser la place à des journées plus ensoleillées. « Les températures retrouveront des valeurs de saison », précise Météo-France.

Encore une fois, l’accalmie sera de courte durée puisqu’à partir du 4 juillet 2021 une perturbation devrait arriver « par le Nord-Ouest apportant un temps orageux sur la façade atlantique ».