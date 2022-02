La cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, doit cesser, dans un délai de deux mois, la prévention et le suivi des actions de nature idéologique au sein desquelles sont concernées de « simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole » selon une décision le tribunal administratif de Paris datée du 1er février 2022. Ce jugement fait suite à une requête de l’association antispéciste L214 réclamant la dissolution de Demeter.

Il ne s’agit donc pas d’une dissolution. La Cellule Demeter pourra notamment continuer à assurer la prévention et le suivi des actes crapuleux, qu’il s’agisse d’une délinquance de proximité et d’opportunité (ex vol isolé de gasoil ou d’outillage,e tc.) ou d’une criminalité organisée voire internationale (ex filière de vol de GPS agricole, tc.). Le ministère de l’Intérieur peut faire appel de cette décision. Ce sera alors au conseil d’État de trancher.

Des actions de nature idéologique

« Il ressort des pièces du dossier que des gendarmes se sont vu confier […] la tâche d’assister à des réunions d’associations locales œuvrant pour la préservation de l’environnement ou d’interroger des responsables associatifs sur la teneur de leurs activités », détaille le tribunal dans sa décision.

« Il n’est ni soutenu ni établi que la surveillance de telles associations aurait été effectuée en vue d’éviter la commission d’infractions, dans un but de préservation de l’ordre public ou afin de collecter des renseignements et informations », poursuit-il.

« Dans ces conditions, le périmètre de la cellule Déméter, en tant qu’il concerne “des actions de nature idéologique” consistant en “de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole” ne relève pas des compétences de la gendarmerie. »

« Le ministère de l’Intérieur a commis une erreur de droit »

Le tribunal administratif de Paris estime que « le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit ». L’État devra aussi verser la somme de 1500 euros à l’association L214. Les recours des associations Pollinis et Générations futures ont en revanche été jugées irrecevables.

La cellule Déméter a été créée le 3 octobre 2019, au sein de la gendarmerie nationale, par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Pour sa mise en œuvre, le ministère avait conclu le même jour avec la FNSEA et Jeunes Agriculteurs une convention de partenariat.

Cette décision intervient trois jours après le procès du Mans durant lequel neuf activistes animalistes ont été jugés pour association de malfaiteurs et des dégradations sur des exploitations.

