La Commission européenne propose une liste d’éco-régimes

La Commission européenne liste dans un document (en anglais), publié le 14 janvier 2021, les pratiques agricoles qui pourraient être soutenues et financées dans le cadre des écorégimes, des nouvelles aides à l’hectare destinées à rémunérer les pratiques en faveur de l’environnement et du climat, allant au-delà des exigences actuelles fixées par la conditionnalité. Toutefois, elle ne détaille pas quel pourrait être le niveau d’exigence à atteindre.

De façon générale, seront retenues les pratiques agricoles contribuant aux objectifs « verts » de la Pac, c’est-à-dire ayant un effet bénéfique sur le climat (réduction des émissions de gaz à effet de serre, séquestration du carbone), la protection de la qualité de l’eau, des sols et de la biodiversité, la réduction des pesticides, et enfin le bien-être animal et la lutte contre l’antibiorésistance.

> À lire aussi : Réforme de la Pac : Les dispositifs pour la transition verte en chantier (14/01/2021)

Bio, agroécologie, bien-être animal

Par exemple, les écorégimes pourront soutenir les pratiques de l’agriculture biologique (conversion et maintien) et la protection intégrée des cultures (bandes tampons, lutte mécanique, espèces résilientes et résistantes, jachère) pour augmenter la biodiversité.

Les pratiques agroécologiques seraient aussi soutenues, par exemple en cas de rotation des cultures avec des légumineuses, les mélanges, l’agroforesterie, les prairies permanentes à des fins de biodiversité.

Plusieurs pratiques d’élevage en faveur du bien-être animal également (stratégies d’alimentation, conditions de logement, santé et limite des antimicrobiens, robustesse et longévité des animaux, etc.).