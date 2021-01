Les ministres veulent un accord sur la Pac avec le Parlement au printemps

Le conseil informel des ministres européens de l’Agriculture qui s’est tenu le 25 janvier 2021 en visioconférence était l’occasion de faire un point d’avancement des négociations engagées en novembre sur la réforme de la Pac pour l’après-2020.

Plusieurs réunions politiques et techniques sont prévues en vue de parvenir à un accord avec le Parlement européen et la Commission européenne au printemps : une « absolue priorité », selon la ministre portugaise de l’Agriculture Maria do Céu Antunes.

Tenir la ligne face au Parlement

La majorité des ministres de l’Agriculture ont encouragé la présidence à s’en tenir à l’orientation générale du Conseil, telle qu’elle a été convenue le 20 octobre 2020, lors des négociations avec le Parlement et la Commission.

Dans les grandes lignes, résume le Conseil, les ministres ont insisté la nécessité de simplifier les règles, d’équilibrer les effets environnementaux et socio-économiques et de privilégier un système axé sur la performance (contrôle des résultats) plutôt que sur la conformité (contrôle des moyens).

Des points de désaccord subsistent avec le Parlement concernant l’architecture verte, notamment la conditionnalité et le budget alloué aux écorégimes.

