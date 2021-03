Négociations commerciales

La loi Alimentation n’a pas profité aux producteurs

Pour Serge Papin, les tensions ont été exacerbées cette année dans un contexte d’inquiétudes sanitaires (photo d’illustration). © C. Faimali/GFA

Pas de relations apaisées entre producteurs, industriels de l’agroalimentaire et distributeurs, pas non plus de « ruissellement » de richesses dans les cours de ferme : l’édition 2020-2021 des négociations commerciales, très tendue, s’achève ce lundi 1er mars et semble loin de l’esprit des États-généraux de l’alimentation.