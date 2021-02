« Il y a aujourd’hui à chaque fois, chaque année, ce même jeu de dupes qui se réitère au moment des négociations commerciales, s’agace Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture lors d’une interview accordée à La France Agricole le 12 février 2021 et dont l’intégralité sera publiée mercredi, le 17 février 2021, sur LaFranceAgricole.fr. Et ce jeu de dupes, c’est quoi ? C’est que chacun se cache derrière l’autre. »

Une guerre des prix néfaste pour tous les maillons de la filière agroalimentaire

D’un côté, la grande distribution dit « moi je veux bien augmenter mon prix d’achat si et seulement si je suis sûr que l’industriel il va rétrocéder au producteur », décrit le ministre. De l’autre, l’industriel dit « moi, j’ai bien voulu, et j’aimerais bien augmenter mon prix au producteur mais, pour cela il faudrait que j’ai la grande distribution qui accepte d’augmenter son prix ».

Il faut sortir de cette guerre des prix qui est destructrice de valeur. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Pour Julien Denormandie ces comportements sont néfastes à l’ensemble de la chaîne alimentaire qui est faite de maillons interdépendants. « Si tout le monde continue à faire ce jeu de dupes c’est l’ensemble de la filière, de l’amont à l’aval, qui est en train de se dégrader, qui est en train de perdre ses capacités d’investissement », met en garde le ministre, appelant à « sortir de cette guerre des prix qui est destructrice de valeur ».

Passer à la transparence des marges

« Il faut recréer de la valeur en disant : on a une agriculture de qualité et cette qualité il faut la renforcer, et il faut la rémunérer à sa juste valeur », insiste Julien Denormandie. Le ministre invite l’ensemble de la chaîne alimentaire à « notamment passer d’une guerre des prix à une transparence des marges ». Un projet qu’il porte avec Serge Papin, l’ancien patron de Système U, mandaté par le gouvernement pour « renouer avec l’esprit et les conclusions des États-généraux de l’alimentation ».

