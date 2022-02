Groupama a présenté à la presse ses résultats pour 2021 ainsi que ses ambitions pour l’année à venir. Une conférence qui s’est tenue le 17 février 2022. Une date qui n’a pas été choisie au hasard, au lendemain du vote en commission mixte paritaire (CMP) de la loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Une loi attendue par les agriculteurs, mais aussi par les assureurs.

« Une sinistralité de grande ampleur »

« Depuis 2016, le ratio S/P (sinistres sur primes) est déficitaire et supérieur à 100 %. En 2020, il atteint 143 %. Il est encore supérieur pour l’année 2021, a indiqué Delphine Létendart, directrice des assurances chez Groupama. Nous avons enregistré près de 100 000 dossiers de sinistre sur la période de 2020-2021. »

« On observe depuis 2016 une sinistralité de grande ampleur. Le gel d’avril 2021 a montré que le dispositif antérieur était obsolète », a souligné pour sa part François Schmitt, président délégué de Groupama. En effet, la charge de sinistre liée au gel du printemps dernier représente plus de 200 millions d’euros, presque 67 % de la charge sinistre de l’année 2021. Près de 90 % des dossiers concernent la viticulture et 20 000 ha de cultures de betteraves ont eu recours à la garantie de « ressemis », indique notamment l’assureur.

La baisse des primes n’est pas d’actualité

« L’assurance multirisque climatique (MRC) marche et reste la seule solution. Mais ce système peine à convaincre », a rappelé François Schmitt. En effet, l’assureur constate peu de progression des surfaces assurées. Seules 17 % de la SAU est aujourd’hui assurée par la MRC. Un pourcentage que l’assureur espère voir grandir grâce à la loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Pascal Viné, directeur des relations institutionnelles, a notamment rappelé la création future d’un pool de coréassurance. Cet organe assurera la mise en commun des portefeuilles et des données des assureurs privés et publics proposant la MRC. Il devrait ainsi permettre « une meilleure connaissance du risque, une meilleure mutualisation, une tarification plus ajustée et attractive pour les risques peu ou pas couverts », selon l’assureur.

Néanmoins, Groupama annonce que la baisse des primes n’est pas encore à l’ordre du jour. Pour l’heure, l’assureur vise plutôt sur « une maîtrise et une stabilisation » des coûts d’assurance.

