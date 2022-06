Le commissaire à l’Agriculture Janusz Wojciechowski s’est engagé à étudier les demandes de 16 pays membres (pour l’instant) pour des dérogations aux règles de conditionnalité. « J’essaierai de convaincre collège des commissaires pour les États membres qui souhaitent augmenter leur production », s’est-il engagé à l’issue du conseil des ministres européens de l’Agriculture, le 13 juin 2022.

Ainsi, les exigences de rotation des cultures (BCAE 7) et de maintien de la biodiversité avec au minimum 4 % d’éléments non productifs (BCAE 8) pourraient être allégées pour la campagne 2023, à titre exceptionnel. La réponse devrait être donnée au prochain conseil des ministres, prévu le 18 juillet 2022.

Pas encore de bilan des cultures des jachères en 2022

Autorisée à la hâte en mars 2022, devant l’inquiétude suscitée par la guerre en Ukraine, la mise en culture des jachères dans l’Union européenne n’a pas encore donné lieu à une évaluation. Ces surfaces représentaient un potentiel d’un peu moins de 4 millions d’hectares, a rappelé Janusz Wojciechowski. « Il faut attendre 2023 pour voir le résultat sur la production ».

Pas facile pour Bruxelles de tenir la ligne d’un verdissement de la future Pac 2023-2027. Aussi le commissaire s’est-il justifié : « Pour assurer la sécurité alimentaire, il y a des actions à long terme, comme la stratégie « De la ferme à la fourchette ». Mais il faut être souple par rapport aux défis à relever à court terme pour augmenter la production agricole ».

Deux ONG critiquent le manque d’ambition environnementale

Ces négociations sur les possibles dérogations à la Pac se déroulent alors qu’une nouvelle étude de Birdlife Europe et du Bureau européen de l’environnement (BEE) dénonce l’insuffisance de la Pac à protéger l’environnement « des pratiques agricoles intensives ».

Les deux ONG critiquent le manque d’ambition des plans stratégiques nationaux d’une dizaine d’États membres pour protéger et gérer les prairies et pour assurer et sauvegarder la santé des sols. Ce qui est « en contradiction avec les ambitions du pacte vert de l’Union européenne pour ses stratégies De la ferme à la table et de la biodiversité », estiment-elles.

