« L’ambition du gouvernement est de développer l’offre bio, mais elle s’oppose à une consommation en berne, a expliqué Philippe Camburet, président de la Fédération nationale d’Agriculture biologique (Fnab), interrogé par La France Agricole le 18 mai 2022. On attend donc que les pouvoirs publics soient au rendez-vous. »

Des aides financières

« Nous demandons une aide de plusieurs milliers d’euros, poursuit le président de la Fnab. Quinze millions d’euros seraient nécessaires pour la production laitière. Mais il ne faut pas oublier les autres filières comme la volaille ou le porc. »

Sorti de sa rencontre avec les services du ministère de l’Agriculture, l’élu confie que « les signaux n’ont pas été rassurants ». Un prochain rendez-vous qui se rapporte à la crise du lait bio devrait toutefois bientôt avoir lieu car celle-ci concernerait le plus grand nombre de producteurs bio.

Mais la Fnab mise aussi sur des adaptations des critères d’aides existantes, comme l’aide d’urgence à la filière porcine dont seraient exclues les petites structures. « Les seuils d’éligibilité sont inadaptés, tempête Philippe Camburet. Nous travaillons à ce que les producteurs bio puissent y accéder. »

Adapter l’offre et la demande

Philippe Camburet pointe les « ambitions mal calibrées de certains grands groupes », notamment en lait et légumes de plein champ, qui poussent à la conversion et déstabilisent le marché. L’élu plaide pour des outils de prospectives de récolte et de traitement de données sur l’offre et la demande en produits bio afin de mieux les équilibrer. Une proposition qu’avait également portée la Confédération paysanne.

L’augmentation des charges alimentaires pour les éleveurs, ainsi que la conjoncture défavorable quant à la consommation en produits bio pèse sur les producteurs bio. Si pour l’heure, le taux de déconversion n’est pas massif, selon le président de la Fnab, le taux de conversion, quant à lui, devrait chuter cette année.

