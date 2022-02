Le projet d’Elvea France, la section des éleveurs en association créée par la Fédération nationale bovine (FNB), se concrétise. Après deux années de travail, la première organisation d’éleveurs de bovins en France, baptisée ElveAOP, a été officiellement reconnue, d’après un arrêté paru au Journal officiel le 3 février 2022.

La validation du statut en tant qu’AOP permet, « par dérogation au droit de la concurrence, à la structure de négocier collectivement des contrats-cadres de contractualisation, les OP adhérentes ayant donné mandat de négociation à ElveAOP pour une part de leur volume », détaille Elvea France à La France Agricole ce mardi 8 février 2022.

> À lire aussi : Le contrat devient obligatoire en bovins et porcs castrés dès 2022 (02/11/2021)

Déploiement des premiers accords-cadres

« Une fois les accords-cadres signés entre ElveAOP et un acheteur, la réalisation des contrats, et donc des bovins à livrer, est réalisée via les OP adhérentes qui, elles-mêmes, s’appuient sur les volumes apportés par les éleveurs adhérents », détaille Elvea France.

« Maintenant que sa mise en marche est rendue opérationnelle, nous allons pouvoir entamer la signature du premier contrat-cadre dans les prochaines semaines », annonce Philippe Auger, président d’Elvea France.

Autre bonne nouvelle, « ElveAOP va prochainement compter dans ses rangs vingt-quatre OP, contre dix-huit actuellement », reprend Philippe Auger. Depuis la création de la structure, l’objectif est de regrouper 15 000 éleveurs répartis sur plus de 70 départements, pour un million d’animaux vendus par an.

Pour rappel, ElveAOP se compose de douze sections raciales pour « coller au label » : charolaise, limousine, blonde d’Aquitaine, aubrac, salers, parthenaise, blanc bleu belge, rouge des prés, multiraces, vaches laitières et mixtes, broutards, et taurillons.

> À lire aussi : Filière, « la reconquête de valeur est la seule issue » pour la viande bovine (10/09/2021)