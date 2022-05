En visite dans l’exploitation agricole de Valentin Caron et Aurélien Brunet, à Sandillon (Loiret), 230 hectares, spécialisée dans les céréales, les fraises et les asperges, la Première ministre Elisabeth Borne a longuement échangé avec un jeune agriculteur qui lui a expliqué que « cette année, la sécheresse avait démarré de bonne heure ».

La cheffe du gouvernement a annoncé l’ouverture « dès lundi à 14h00 » du guichet de 400 millions d’euros alloués « aux éleveurs qui peuvent avoir du fait de la sécheresse des difficultés sur l’alimentation animale », dans le cadre du plan d’aide exceptionnelle mis en place suite à la guerre en Ukraine et à l’envolée des prix de ces aliments.

Cette aide, prévue dans le plan de résilience, a été approuvée par la Commission européenne le 10 mai 2022. Destinée à 100 000 éleveurs, selon les calculs du ministère de l’Agriculture, elle vise à soutenir les éleveurs dans leurs achats d’aliments. Elle constituera une aide d’Etat et ne pourra pas dépasser 35 000 euros par bénéficiaire.

La gestion de la ressource en eau

Elisabeth Borne a également rappelé le doublement de l’enveloppe (de 20 à 40 millions d’euros) à destination des agriculteurs désireux d’investir dans du matériel pour optimiser la consommation de l’eau, et les 100 millions d’euros supplémentaires mis à disposition des agences de l’eau pour aider les filières agricoles à s’adapter ou créer des retenues d’eau.

« Par ailleurs, partout où ça se justifiera nous activerons cette année le dispositif des calamités agricoles pour les fourrages », a-t-elle ajouté.

Enfin, elle a assuré que son gouvernement allait « poursuivre le grand chantier de la réforme de l’assurance-récolte, afin que le nouveau dispositif s’applique à partir du 1er janvier 2023 ».

Des comités sécheresse

« Nous prenons des mesures pour gérer la ressource en eau et éviter que la situation ne soit ingérable cet été », a expliqué Elisabeth Borne, qui était accompagnée du ministre de l’Agriculture Marc Fesneau et de la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin.

Consigne a été donnée aux préfets « de préserver au maximum la ressource en eau, avec des messages à tous les Français pour baisser leur consommation d’eau », et pour les situations les plus difficiles « des arrêtés sécheresse et donc des restrictions sur les usages non prioritaires », a-t-elle ajouté, précisant que 19 départements sont aujourd’hui concernés. Des comités sécheresse seront organisés au niveau préfectoral.