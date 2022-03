Le 4 mars 2022, Savencia a informé les éleveurs laitiers adhérant aux organisations de producteurs Sunlait, qu’il dénonçait son contrat-cadre avec leur AOP. Ce sont nos confrères de l’éleveur laitier qui ont révélé cette information.

L’approvisionnement de l’industriel pas remis en cause

Si cette dénonciation du contrat laisse, selon ses dires, Sunlait « interrogative quant à la volonté de Savencia de créer et partager de la valeur avec des producteurs organisés en OP (1) et AOP », elle ne l’a pas vraiment surprise. « Cette dénonciation ne remet pas en cause l’approvisionnement de Savencia auprès des producteurs adhérents », assure-t-elle aux éleveurs.

En septembre dernier, Sunlait avait assigné Savencia en justice : au cœur du litige, le rétropédalage de la laiterie, au début de 2020, sur la formule utilisée jusqu’alors pour le prix du lait. « Par cette initiative, Savencia Ressources Laitières souhaite se débarrasser de ses engagements contractuels pris jusqu’alors vis-à-vis de nos organisations OP et AOP », traduit Sunlait.

L’industriel laitier les représentants des éleveurs vont maintenant devoir négocier pour mettre sur pied un contrat-cadre en phase avec la loi Egalim 2. Ils ont deux ans pour aboutir. À défaut, ce sera le retour des contrats de gré à gré entre producteurs et Savencia.

