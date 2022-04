Les leviers de l’agriculture pour lutter contre le changement climatique

Le groupe trois du Giec (1), qui s’intéresse aux solutions pour lutter contre le changement climatique, a publié son nouveau rapport (lien en anglais) le 4 avril 2022.

Énergies, industries, transports... Tous les secteurs sont abordés, y compris l’agriculture. Plusieurs leviers d’action sont identifiés, notamment les deux suivant :

Augmenter la séquestration du carbone . Cela comprend la gestion du carbone du sol dans les terres cultivées et les prairies, l’agroforesterie et le biochar (2).

. Cela comprend la gestion du carbone du sol dans les terres cultivées et les prairies, l’agroforesterie et le biochar (2). Baisser les émissions de méthane (CH 4 ; principalement liées à la fermentation entérique des ruminants) et de protoxyde d’azote (N 2 O ; majoritairement issues du processus de dénitrification des engrais et amendements azotés). Un point « limité par le coût, la diversité et la complexité des systèmes agricoles », et par les demandes d’augmentation de rendements et de produits d’origine animale, souligne le Giec.

Ces deux points totalisent, selon le Giec, un potentiel d’atténuation de 1,8 à 4,1 GtCO 2 eq/an (gigatonnes d’équivalent CO 2 par a, voir l’encadré ci-dessous).

Système alimentaire et « intensification durable »

Plus largement, les experts citent comme levier de réduction des émissions le changement de régimes alimentaires (à base de végétaux et de protéines animales issues de systèmes durables à faibles émissions de GES), ou encore la réduction des pertes et gaspillage alimentaire.

Adossée à ces mesures axées sur la demande alimentaire, « l’intensification durable de l’agriculture peut réduire la conversion des écosystèmes (3) et les émissions de CH 4 et de N 2 O, et libérer des terres pour le reboisement et la restauration, ainsi que la production d’énergie renouvelable », estime le Giec.

Hélène Parisot