Prédation

Nouvelle suspension de l’effarouchement des ours

réservé aux abonnés

14 h

Le tribunal administratif a donné raison à One Voice au sujet de l’effarouchement des ours. © Pixabay

Le juge du tribunal administratif de Toulouse, saisi par l’association de défense des animaux One Voice, a suspendu en urgence le 31 août 2022, les deux arrêtés pris le 29 août 2022 pris par la préfète de l’Ariège. Ces arrêtés autorisaient l’effarouchement des ours sur les estives d’Ustou Col d’Escots et d’Arreau.