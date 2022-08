À la demande des groupements pastoraux d’Ustou col d’Escots et d’Arreau, la préfète de l’Ariège autorise, le 29 août 2022, la mise en œuvre des tirs d’effarouchement non létaux sur l’ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux. Les deux arrêtés fixent précisément les modalités de mise en œuvre.

Les opérations sont effectuées uniquement par les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) aux dates suivantes :

Le mardi 30 août à compter de 20 h jusqu’au mercredi 31 août 2022 à 7 h 30 ;

Le mercredi 31 août 2022 à compter de 20 h jusqu’au jeudi 1er septembre 2022 à 7 h 30.

L’arrêté précise que les agents réalisant ces opérations ne détiennent aucune munition létale du calibre des armes utilisées.

