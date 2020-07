En mai 2020, « la collecte de lait de chèvre progresse de 3,2 % sur un an tandis que celle de lait de brebis recule de 6,3 % », renseigne Agreste, dans sa note de conjoncture publiée le 13 juillet.

Sur la même période, les fabrications de lait de chèvre conditionné affichent une hausse de 30,5 % sur un an et celles de yaourts et lait fermentés augmentent de 7,2 %. « Les fabrications de fromages pur chèvre restent stables (+ 0,4 %) et les fabrications de bûchettes progressent de 6,6 % », rapporte le service du ministère de l’Agriculture.

Des fabrications de fromages au lait de brebis hétérogènes

S’agissant des fabrications de fromages de lait de brebis, « elles sont très disparates par rapport à mai 2019, fait savoir Agreste. Celles de fromages pur brebis baissent de 6,0 % et celles de Roquefort reculent de 20,2 % tandis que les fabrications d’Ossau-Iraty progressent de 12,4 % et celles des autres pâtes pressées non cuites de 2,7 %. »