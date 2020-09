Avec cette transaction soumise à l’autorisation des autorités américaines de la concurrence, Lactalis ajoute à son portefeuille les marques de fromages entiers, râpés et en tranches du groupe Kraft Heinz, selon les communiqués de presse diffusés par les deux entreprises le 15 septembre 2020. L’accord prévoit aussi que Lactalis rachète les fromages râpés de Kraft Heinz au Canada et certaines marques du groupe américain ailleurs dans le monde.

1,8 milliard de dollars de chiffre d’affaires

L’ensemble des activités cédées par le groupe américain, bien connu pour sa marque de ketchup Heinz, ses boissons Capri-Sun ou ses cafés Maxwell, représente un chiffre d’affaires d’environ 1,8 milliard de dollars. Ce qui portera le chiffre d’affaires de Lactalis sur le territoire américain à 3,5 milliards de dollars. L’accord prévoit également que Lactalis puisse développer certaines marques de Kraft et Velveeta à l’international.

« Notre Groupe est présent aux USA depuis plus de quarante ans et cette opération représente une nouvelle étape significative, estime Emmanuel Besnier, le président du groupe Lactalis cité dans le communiqué du géant laitier français. Au-delà d’une consolidation de nos positions dans le secteur des fromages, notre objectif sera de développer l’internationalisation de ces marques dans le monde en synergie avec nos implantations internationales. »

Trois sites de production

La transaction prévoit aussi que Lactalis acquière trois sites de production de Kraft Heinz en Californie, dans l’État de New York et dans le Wisconsin. Ces sites emploient environ 750 personnes, qui rejoindront les 2 600 salariés de Lactalis American Group. La transaction devrait se conclure d’ici à la fin juin de 2021. Lactalis American Group fabrique des fromages et des produits frais dans huit sites industriels.

Le groupe Lactalis est désormais présent dans 51 pays. Il vend désormais sur le territoire américain ses marques Président, Parmalat et Galbani, mais aussi les produits laitiers bio de Stonyfield, les yaourts islandais Siggi’s ou encore les cheddars de Black Diamond. Il gère huit sites industriels fabriquant des fromages et produits frais.