« C’est l’avenir des éleveurs et des filières avicoles et cunicoles qui est en danger », alerte Jean-Michel Schaeffer, président de la Confédération française de l’aviculture (CFA), dans un communiqué publié le 15 décembre 2021. Selon le syndicat, le coût de l’alimentation, qui représente près de 65 % du coût de production des aviculteurs et cuniculteurs, est en constante augmentation depuis des mois.

« Il faut à tout prix que les entreprises de la distribution, de la restauration, les grossistes, prennent en compte ces augmentations, appuie Isabelle Leballeur, secrétaire générale de la CFA. Après une situation de blocage complet, certains distributeurs nous donnent enfin un début d’écoute favorable. Cependant, d’autres restent sur leurs positions. »

> À lire aussi : La hausse des charges entrave les négociations commerciales (16/12/2021)

Marges menacées

Or, pour l’association spécialisée de la FNSEA, le temps presse. « Les échos qui nous viennent du terrain quant au maintien des marges des éleveurs sont très inquiétants, voire dramatiques dans les œufs. Il faut comprendre qu’il n’y a aujourd’hui plus de marge de manœuvre dans nos élevages : tous les coûts augmentent », rapporte Isabelle Leballeur.

Poulet, œuf, canard gras, lapin… Pour toutes ces filières, la variation des prix de l’alimentation animale est excessive (1) depuis un an, indique la CFA. « Le rapport de l’indice de prix de production industrielle « viande de poulet » rapporté à l’indice du prix des aliments poulets Itavi (2) est, quant à lui, dans le rouge depuis presque deux ans. Deux ans pendant lesquels la répercussion des hausses de l’alimentation animale est insuffisante », souligne le syndicat.

> À lire aussi : Bien-être animal, pas de nouvelles cages pour les poules pondeuses (16/12/2021)