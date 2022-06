Filière caprine

Le prix du chevreau « ne doit pas être une variable d’ajustement »

réservé aux abonnés

17 h

Le prix du chevreau naissant est source d’inquiétude (photo d’illustration). © Claudius Thiriet

La Fédération nationale des éleveurs de chèvres (Fnec), la Coordination rurale et la Confédération paysanne déplorent un prix du chevreau naissant insuffisant et demandent une plus juste répercussion des hausses de prix à l’aval. À plus long terme, les syndicats militent en faveur d’un « autre modèle économique » plus durable pour la filière de la viande de chevreau.