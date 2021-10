23 % des Français estiment que la cause animale incluant le bien-être animal et les droits des animaux, fait partie des trois « combats de société » les plus importants à mener en France. C’est ce que révèle un volet des « Zooms de l’observatoire Cetelem » mené par Harris Interactive et intitulé : « La prise en compte du bien-être animal, un tournant dans notre société ? »

Interdire les pratiques douloureuses

87 % C’est le pourcentage de personnes interrogées considérant que l’élevage intensif « respecte mal le bien-être animal ».

Un échantillon de plus de 1 000 Français a été interrogé, les 1er et 2 septembre 2021, sur ses relations au bien-être animal, ses connaissances de ces sujets, la législation, etc. Cette enquête se penche également sur la vision qu’ont les Français l’élevage ainsi que sur leur consommation de produits qui en sont issus.

Les personnes interrogées font une distinction claire entre les types d’élevage : 87 % d’entre elles estiment que l’élevage intensif respecte mal le bien-être animal alors que pour 66 % d’entre elles, il est bien respecté dans les élevages raisonnés.

De plus parmi les personnes interrogées, 87 % veulent interdire les pratiques douloureuses en élevage et 84 % % voudraient que les aides Pac soient conditionnées par le respect du bien-être animal.

Être mieux informés sur les conditions d’élevage

Du côté de la consommation, 76 % des répondants jugent que l’on peut défendre la cause animale tout en mangeant de la viande. D’ailleurs, 94 % des répondants consomment de la viande et 99 % consomment des produits bruts (œuf, lait) ou transformés issus de l’élevage. 58 % des Français on réduit leur consommation de viandes ces dernières années.

Les Français souhaitent en savoir plus sur les conditions d’élevage puisque 86 % des répondants souhaiteraient être mieux informés sur les conditions de vie des animaux qu’ils consomment. 63 % seraient d’ailleurs disposés à payer plus cher des produits issus d’élevage en contrepartie de garanties de bons traitements aux animaux.

Renforcer la législation

Un autre enseignement de cette étude est la méconnaissance du sujet du bien-être animal par les Français. En effet, seuls 39 % des personnes interrogées se sentent bien informés sur les découvertes scientifiques liées la sensibilité des animaux et 40 % estiment être bien informés sur la législation en vigueur.

Malgré ce sentiment de mésinformation, 61 % des Français jugent que les pouvoirs publics n’agissent pas assez en faveur du bien-être des animaux et 93 % d’entre eux souhaitent que les législations soient renforcées. 87 % des répondants voudraient être mieux sensibilisés à cette question.