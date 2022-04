Émissions industrielles

La FNB pointe les incohérences de Bruxelles sur l’élevage bovin

12 h

« Selon ce texte, un élevage bovin allaitant moyen, en France, comptant 60 vaches pour 100 animaux, sur 60 hectares, nourris à 80 % d’herbe, et dont la ration totale est produite à 90 % par l’éleveur, devrait être pénalisé, voire remis en cause », dénonce la FNB.© Michel Joly

Dans un projet de révision de la directive sur les émissions industrielles (IED), la Commission européenne prévoit d’étendre son champ d’application aux exploitations bovines comprenant 100 unités de gros bétail (UGB) et plus. Alors que le texte définitif est attendu ce mardi 5 avril 2022, la Fédération nationale bovine (FNB) dénonce la proposition de directive, « symbole de l’approche simpliste et paradoxale de l’élevage bovin ».