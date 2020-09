pour vous connecter et poursuivre la lecture

L’accalmie avant la tempête ? « La situation actuelle est moins favorable que le scenario escompté en début d’année 2020 avant que la pandémie du coronavirus se manifeste, indique Benoît Rouyer, directeur Economie et Territoires au Cniel. Pour autant, la conjoncture n’est pas dégradée comme elle le fut au cours des années 2015 ou 2016. Il n’y a pas de stock à l’intervention, il n’y a pas non plus de menace à court terme concernant une potentielle chute des prix sur les marchés internationaux. » Mais rien ne dit que cela va durer.

La collecte résiste

D’après FranceAgriMer, la collecte française affichait une belle croissance de 2,4 % sur le premier trimestre 2020. Si l’arrivée du confinement et du plan de régulation du Cniel ont freiné cette dynamique, l’évolution des livraisons reste positive sur les sept premiers mois de l’année (+ 0,9 %/2019). « Une forte reprise a été enregistrée sur le mois de juillet (+ 2,7 %/2019), note l’économiste. Mais les épisodes de canicule ont brisé cet élan au cours du mois d’août. » En juillet, le prix de base du lait conventionnel s’élèvait à 326 €/1 000 litres, soit 14 €/1 000 litres de moins que l’an passé.

En parallèle, les cours des produits laitiers industriels ont de nouveaux progressé courant mai, une fois le pic de collecte printanier passé. Ils sont aujourd’hui stabilisés, bien qu’à « des niveaux en dessous des valeurs du début de l’année. »

Avenir incertain

Côté consommation, « les ventes de produits laitiers en grande surface tendent désormais à se rapprocher du niveau qu’elles avaient avant la crise sanitaire », explique Benoît Rouyer. Mais leurs fluctuations futures inquiètent. La reprise de la restauration hors foyer également. « La crise économique rend imprévisible l’évolution du comportement des consommateurs au cours des prochains mois », conclut le spécialiste.