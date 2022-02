Parti de 348,7 €/1 000 litres en janvier, le prix réel du lait européen n’a eu de cesse de progresser tout au long de l’année 2021, pour atteindre 413,1 €/1 000 litres en décembre (+ 16,7 %/2020).

D’après les données recensées par la Commission européenne, la moyenne annuelle s’établit finalement à 368,2 €/1 000 litres contre 341,4 €/1 000 litres en 2020, soit une progression de presque 8 % sur un an.

De fortes hausses annuelles

Concernant le seul mois de décembre 2021, certains bassins laitiers ont vu leur prix du lait croître fortement d’une année sur l’autre. C’est notamment le cas de la Belgique, où le prix a bondi de 40 % sur un an pour s’établir à 456 €/1 000 litres. Il progresse de 30 % au Danemark (437 €/1 000 litres) et en Irlande (485 €/1 000 litres). La hausse annuelle se situe entre 20 et 25 % aux Pays-Bas (437 €/1 000 litres) et en Allemagne (423 €/1 000 litres).

En France, le prix du lait versé aux producteurs flirt avec les 400 €/1 000 litres. Il a gagné 7,8 % sur un an.

Ingrédients laitiers au sommet

Le marché des ingrédients laitiers reste très bien orienté en ce début d’année 2022. Fin janvier, le cours européen de la poudre de lait écrémé s’élève à 3 490 €/tonne, en hausse de 50 % sur un an. La croissance est soutenue, depuis le début du mois de janvier. Malgré tout, le prix reste compétitif face aux niveaux relevés en Océanie et aux États-Unis.

Le prix européen du beurre s’établit à 5 770 €/tonne sur la même période. Relativement stable depuis plus d’un mois, il progresse de 65 % sur un an. Cette fois, la cotation est légèrement plus élevée que chez nos concurrents.