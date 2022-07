« Les abattages de vaches laitières sont inférieurs en têtes de 6,6 % sur un an, constate Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides mise en ligne le 30 juin 2022. La hausse du prix du lait standard incite les éleveurs à garder les vaches dans les exploitations. »

Moins de réformes laitières

Le nombre de vaches allaitantes envoyées à l’abattoir en mai, est resté stable pour ainsi dire (–0,8 %). Il recule de 0,8 % en tonnage sur un an. Les abattages de génisses progressent de 0,2 %, en tête comme en volume.

« Les abattages de bovins mâles de 8 à 24 mois reculent » aussi, constate Agreste. De 6,5 % en nombre de têtes et de 7,5 % en poids sur un an. Ceux de veaux de boucherie chutent de 9,8 % en nombre de têtes et de 10,8 % en poids.