Conjoncture

Le prix du lait européen poursuit sa progression

Le prix du lait versé aux producteurs européens s’établit en moyenne à 357,4 €/1 000 litres en mai 2021, soit une hausse de 0,9 % sur un mois et 8,4 % sur un an. © Cédric Faimali

Entre janvier et mai 2021, le prix du lait payé aux producteurs européens n’a cessé de grimper. Une évolution à contre-courant du creux saisonnier habituel. En mai, la Commission européenne l’estime à 357,4 €/1 000 litres, soit une hausse de plus de 8 % sur un an.