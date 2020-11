pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Nous demandons purement et simplement l’annulation du décret autorisant les vétérinaires à prescrire l’usage d’anesthésiants locaux pour la castration », affirme Jean-Jacques Riou, éleveur de porcs le Finistère. Avec sept autres producteurs, il a officialisé la création de l’association « Pour le bien-être animal porcin et la non-castration des porcs », dont il est le président, le 10 novembre 2020.

Pour ce collectif, l’interdiction de la castration à vif, qui entrera en vigueur le 31 décembre 2021, ne convient pas aux éleveurs. « Cela signifie que nous serions obligés d’injecter un anesthésique localement au niveau de chaque testicule vingt minutes avant la castration, en plus de l’antidouleur par voie intramusculaire. C’est un non-sens économique et sociétal », appuie Jean-Jacques Riou.

«Résistance» des abatteurs

Car l’association avance une « distorsion » de 8 € par porc en sortie d’élevage, entre un mâle castré et entier. « Cette somme représente plus que le revenu moyen des éleveurs sur la dernière décennie, souligne Jean-Jacques Riou. C’est donc un enjeu crucial pour toute notre filière et une possibilité de regagner de la compétitivité par rapport à nos voisins européens qui pratiquent déjà la production de mâles entiers. »

Les principales résistances viendraient du maillon de l’abattage, pour qui « il est très confortable de réceptionner des mâles castrés, sans contraintes ni coûts supplémentaires, estime le président du collectif. Or moins de 1 % des animaux présentent un risque d’odeurs, et des techniques certifiées existent pour gérer cet enjeu ».

La balle dans le camp des groupements

L’association plaide pour une gestion du contrôle des carcasses odorantes par Uniporc dans tous les outils d’abattage. Ceci afin, afin de garantir « l’unicité de la pesée, du classement, de la détection des odeurs » ainsi que « l’équité entre éleveurs et abattoirs ». « L’éleveur assumera les coûts de ces contrôles ainsi que les pénalités nécessaires à la valorisation de la carcasse odorante », précise-t-elle.

Jean-Jacques Riou en appelle toutefois à une réaction collective de la part des groupements de producteurs. « Sans quoi, les éleveurs n’auront que deux solutions : castrer avec anesthésie et rester dans leur groupement, ou quitter leur groupement pour vendre leurs porcs non castrés aux abattoirs preneurs ».