Stratégie “De la ferme à la fourchette”

Les négoces s’inquiètent pour le marché des grains

La conférence de presse organisée par le FNA et le Synacomex a aussi réuni des représentants du Cocéral, de Soufflet Négoce et du groupe Armbruster. © C. Salmon

La Fédération du négoce agricole et le Synacomex s’alarment d’une chute de la production européenne de céréales consécutive à la mise en place de la stratégie de “De la ferme à la fourchette”, et d’un dangereux déséquilibre des marchés mondiaux, sous l’effet des réductions des apports de pesticides et d’engrais.