Résidus de pesticides

Un taux global de non-conformité stable à 3,5 %

15 h

Selon Interfel, le taux de non-conformité pour les fruits et légumes frais est de 2 %. © Pixabay

3,5 % des produits d’origine végétale analysés par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) en 2018 ont été déclarés non-conformes à la réglementation concernant la présence de résidus de produits phytosanitaires. Ce taux est plus élevé pour les produits importés (9,8 %), et moindre pour les produits issus de l’agriculture biologique (1,2 %).