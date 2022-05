Produits agricoles

Hausse généralisée des prix à la production

réservé aux abonnés

3 h

Excepté en fruits et légumes, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles progressent sur un an, en mars 2022. © Cédric Faimali/GFA

En mars 2022, les prix à la production des produits agricoles sont en nette progression sur un an. Le conflit ukrainien alimente la tension sur les marchés des céréales et des oléagineux. Le recul de la production, combiné à une demande dynamique, soutient les cours des viandes et produits animaux.