Arvalis-Institut du végétal avait proposé le 20 juillet 2021 une première carte des dates prévisionnelles de début des récoltes de maïs fourrage en France. L’institut en propose une nouvelle établie au 30 juillet 2021. Elle prend en compte les températures observées depuis le 20 juillet 2021 et les prévisions jusqu’au 6 août. Une troisième et dernière carte devrait être publiée aux alentours du 10 août.

© Arvalis

Des floraisons plus tardives

Estimées au 20 août il y a 10 jours, les premières récoltes de maïs fourrage devraient finalement démarrer le 26 août. « Vu les bonnes conditions actuelles pour l’alimentation en eau, les premières récoltes ne devraient pas débuter avant la dernière semaine d’août, dans le Rhône-Alpes, le Centre et le Centre-Ouest, l’Aquitaine », souligne ainsi Arvalis.

« La floraison des maïs a débuté à la mi-juillet et va se prolonger jusqu’au début d’août dans les régions les plus tardives », ajoute l’institut. D’une manière générale, les températures en dessous des normales depuis les semis, à l’exception de quelques créneaux en juin et juillet, ont conduit à des floraisons plus tardives cette année.