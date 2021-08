« Le stade de maturité de la culture est primordial pour récolter le maïs fourrage car il en va de la qualité et de la conservation de l’ensilage, rappelle Arvalis dans un communiqué du 19 août 2021. Trois à quatre semaines après la sortie des soies (stade repère de la floraison) l’observation des grains permet encore d’affiner la date optimale de récolte. C’est la date ultime pour ajuster, si c’est encore possible, les plannings de récolte pour les Cuma (1) et les entrepreneurs. »

Repérer la lentille vitreuse

« À cette date, il est facile de repérer la lentille vitreuse qui apparaît à l’extrémité des grains. La lentille vitreuse, jaune dorée et difficilement rayable à l’ongle, correspond au dépôt d’amidon vitreux », ajoute encore l’institut.

Ainsi lorsque l’on voit la lentille vitreuse au sommet de la majorité des grains, on se situe autour de 25-26 % de MS (matière sèche) plante entière pour des maïs à bon gabarit, encore bien verts.

Sur les variétés à grains dentés, cela correspond à l’apparition d’une dépression au sommet de la majorité des grains.

Pour des maïs à gabarit moyen, avec des feuilles qui commencent à dessécher, à ce stade, on sera déjà autour de 28-29 % MS.

« C’est le grain qui commande, pas les feuilles », rappelle toutefois Arvalis.

Pour estimer la maturité de la parcelle, il est conseillé de se référer à la grille de maturation des grains. © Arvalis

32 % de MS plante entière

À partir du stade « lentille vitreuse visible sur la majorité des grains », il reste 6 à 8 points de matière sèche à acquérir pour atteindre le stade optimal de récolte, 32 % MS plante entière.

En besoin en températures, cela représente environ 150 degrés jours (base 6-30). En jours de calendrier, cela fait dix à vingt jours selon les régions, la période de récolte et le scénario climatique de la fin de l’été et de l’automne.