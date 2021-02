Marché des grains

L’USDA revoit les stocks de blé et de soja à la baisse

réservé aux abonnés

6 h

L’USDA a révisé les stocks mondiaux de blé à la baisse dans son rapport mensuel sur la production mondiale de céréales et d’oléagineux. © Pixabay

Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a nettement corrigé à la hausse son estimation de la consommation de blé et de maïs pour l’alimentation du bétail en Chine. Dans son rapport mensuel sur la production mondiale de céréales et d’oléagineux, il prévoit des stocks plus tendus que le mois dernier.