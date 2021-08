Les estimations du 1er août 2021 tablent sur une production française de pêches en recul d’un quart par rapport à 2020, et d’un tiers par rapport à la moyenne des récoltes de 2016 à 2020, du fait des gelées printanières historiques qui ont frappé toutes les régions.

Au 1er août 2021, la production annuelle française de pêches, nectarines, brugnons et pavies est révisée à la hausse , à 137 000 tonnes. Elle serait toutefois inférieure d’un quart à la production de 2020 et d’un tiers à la moyenne 2016-2020. Il s’agirait ainsi de la production la plus basse depuis 46 ans, constate Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note du 9 août 2021.

La récolte de pêches françaises de la saison 2021 serait la plus faible depuis 1975. © Agreste

Toutes les régions productrices impactées par le gel

Les gelées printanières ont touché toutes les régions productrices, et plus particulièrement la Vallée du Rhône, note Agreste. Moins d’une demi récolte y est attendue : les arbres sont peu chargés, et les intempéries du mois de juillet qui ont succédé aux gelées dévastatrices ont fragilisé certains fruits.

> À lire aussi : Pertes de récolte, Gel : jusqu’au 8 octobre pour faire votre demande de prise en charge de cotisations (28/07/2021)

En Languedoc et Roussillon, la production est estimée en baisse d’un quart par rapport à la moyenne quinquennale. Le Roussillon a été relativement épargné.

En Paca, la production est revue à la hausse depuis la dernière prévision. Le gel a toutefois causé des dégâts importants dans le Vaucluse où la végétation était en avance.

L’Europe dans le même panier

Selon le Medfel, la production européenne 2021 serait la plus faible depuis au moins 30 ans, le gel ayant frappé les principaux pays européens producteurs. La récolte de l’Italie, pour la deuxième année consécutive, sera très réduite : 43 % en dessous de sa moyenne quinquennale. La Grèce table sur une demi récolte, et l’Espagne prévoit une baisse d’un quart comparée à la moyenne quinquennale.

L’offre réduite fait grimper les cours

Les cours de la pêche du début de saison 2021 sont fermes du fait de l’offre réduite. En juin, ils progressent de 22 % sur un an et de 43 % par rapport à leur moyenne quinquennale.

Les cours de la pêche du début de campagne sont supérieures à ceux de 2020 et à la moyenne des cours de 2016 - 2020. © Insee — Agreste

Les importations d’Espagne sont moins élevées que lors des dernières campagnes, notamment en pêches, conséquence des gelées également survenues dans ce pays.