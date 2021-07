La superficie totale de pommes de terre dans la zone NEPG (1) a diminué de 4,7 %, à 497 700 ha (–24 600 ha). Il y a eu une baisse dans tous les pays, mais surtout en Belgique et aux Pays-Bas, qui ont connu les plus fortes augmentations de superficie ces dernières années, et qui sont aussi les seuls à avoir une superficie inférieure à la moyenne sur cinq ans.

« Il s’agit d’un événement historique, car au cours des deux dernières décennies la superficie a généralement augmenté, année après année. Néanmoins, c’est bien plus la production par hectare que la superficie de pommes de terre qui fera la récolte totale de 2021 », estime le NEPG via un communiqué le 12 juillet 2021.

> À lire aussi : Les surfaces de pommes de terre reculent de 3 % en France (29/06/2021)

Encore beaucoup d’inconnues

Qu’il s’agisse des hâtives ou des pommes de terre de conservation, la liste des inconnues est encore considérable. En ce qui concerne les hâtives, les fortes pluies des dernières semaines pourraient empêcher l’accumulation rapide de matière sèche dans les tubercules. Cela pourrait entraîner des retards dans la livraison des contrats. Et donner un peu d’air aux dernières vieilles pommes de terre de la récolte de 2020.

Dans tous les pays, les pommes de terre ont développé beaucoup de fanes, mais les tubercules sont beaucoup plus petits que la moyenne. « La tubérisation des variétés de conservation semble plus élevée que ce qui était le cas les trois ou quatre dernières années », estime toutefois le NEPG.

« Un nombre élevé de tubercules est généralement le signe d’une bonne récolte potentielle, mais il faut bien sûr suffisamment d’eau en août et septembre pour remplir et faire grossir tous les tubercules, souligne le NEPG. En cas de vague de chaleur ou de sécheresse, les variétés de conservation pourraient être affectées beaucoup plus rapidement que les années précédentes, car les plantes n’ont pas fait beaucoup de racines profondes ».