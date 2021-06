153 840 ha C’est la surface emblavée en pommes de terre de conservation en France en 2021.

Les emblavements français en pommes de terre de conservation reculent en 2021 par rapport à 2020, selon un communiqué de presse commun de l’UNPT (Union nationale des producteurs de pommes de terre) et du CNIPT (Comité national interprofessionnel de la pomme de terre) en date du 28 juin 2021.

À 153 840 hectares en 2021 contre 158 590 hectares en 2020, il s’agit d’une baisse de 3 % des surfaces sur un an. Entre 2019 et 2020, une hausse de 1,4 % avait été observée.

Les plus fortes baisses en Nord-Pas-de-Calais et Picardie

Les anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, formant aujourd’hui les Hauts-de-France, connaissent les plus fortes baisses, de 2 680 hectares pour la première et 1 800 hectares pour la deuxième.

À l’inverse, les régions Rhône-Alpes (+ 7,6 %) et Centre Val de Loire (+ 3,6 %) voient leurs surfaces augmenter entre 2020 et 2021. « La région Hauts-de-France représente toujours 63 % des surfaces françaises de pommes de terre de conservation », souligne le communiqué.

« Pour l’évaluation du rendement et de la production, il faudra suivre l’évolution des conditions météorologiques et les résultats des prélèvements en parcelles réalisés par l’UNPT cet été », précisent les deux structures.