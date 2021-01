La DGCCRF précise qu’en France, la mise en culture de semences contenant des OGM est interdite. La commercialisation de semences contenant des OGM est toutefois possible mais soumise à des conditions strictes.

Une centaine d’OGM est autorisée en Europe et donc en France pour l’importation et l’utilisation en alimentation humaine et animale. Ces autorisations, qui concernent le maïs, le colza, le coton, le soja et la betterave sucrière, permettent l’importation de graines et leur commercialisation à des fins de transformation mais pas pour la mise en culture. Seule exception : le maïs MON810 autorisé dans l’Union Européenne, mais pas en France.