Au 1er juillet 2021, la production de poires de table est prévue à près de 70 000 tonnes pour l’année 2021, soit une demi-récolte par rapport à une année standard, rapporte Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’inforamtions publiques du 16 juillet 2021. La baisse de production touche de manière plus prononcée les poires d’été. En 2021, la récolte européenne de poires devrait aussi significativement diminuer, comparée à 2020.

Seule une demi-récolte de poire cette année

Au 1er juillet 2021, la production de poires de table est prévue à près de 70 000 tonnes, soit une demi-récolte par rapport à la production moyenne. Il s’agirait de la production la plus faible depuis au moins 46 ans, et du rendement le plus faible, à l’exception de l’année 1977 pendant laquelle le rendement avait été encore plus bas. La baisse de production entre 1977 et 2021 est la conséquence d’une baisse des surfaces. La production diminuerait dans toutes les régions productrices. Les variétés d’été seraient les plus affectées.

La production nationale 2021 de poires est prévue historiquement basse. ©Agreste

En Paca, malgré un potentiel initial prometteur avec une belle floraison, les gelées d’avril ont très fortement touché les poires d’été, à un stade de floraison avancé. Les chutes physiologiques et les intempéries du printemps accentuent la situation. Moins d’une demi-récolte est attendue.

En Vallée du Rhône, la production de poires s’annonce là aussi très inférieure à son potentiel. Les variétés d’été ont été les plus touchées par le gel. Les premières récoltes sont prévues en retard d’une semaine par rapport à 2020.

En Languedoc et Roussillon, le gel a occasionné des pertes importantes. En région Centre-Val de Loire, une moitié de récolte est prévue, à la suite au gel. Les chutes physiologiques se sont prolongées au printemps.

En Pays de la Loire, le gel a été moins prononcé que dans les autres régions, à un stade moins avancé de la floraison. Mais les brusques variations de température ont perturbé la floraison et entraîné des chutes physiologiques de fruits. La production reviendrait à un niveau moyen après la forte récolte de 2020.

Dans toutes les régions, les surfaces en production seraient quasi stables, sauf en Pays de la Loire et en Occitanie où elles seraient en hausse.

Au niveau européen, la production prévue à la baisse

Selon Interpera, en 2021, la récolte européenne de poires devrait significativement diminuer comparée à 2020, conséquence des gelées au printemps et de chutes physiologiques accrues des fruits en juin. La production des principaux pays européens producteurs de poires est prévue en baisse, notamment en Belgique (- 30 %).

La récolte 2021 n’ayant pas encore débuté, seul le bilan de commercialisation de la campagne précédente est présenté ci-après.

Sur la campagne 2020-2021, le chiffre d’affaires national progresse pour la sixième année consécutive (+ 15 %), à la faveur d’une production en nette hausse. La forte hausse de la production (+ 20 %) compense la légère baisse des prix sur un an, qui se maintiennent néanmoins au-dessus de la moyenne sur 5 ans. Cette évolution moyenne masque toutefois une disparité entre les régions. En Paca l’augmentation du chiffre d’affaires est la plus faible.

En avril 2020, les derniers lots de poires d’automne de la récolte française s’écoulent sans difficulté. En 2020, l’écoulement a été fluide pour les poires d’été, qui ont bénéficié d’un marché limité en fruits d’été. La consommation a été en augmentation sur un an. L’augmentation des stocks sur un an a eu des effets limités sur un marché déficitaire en poires françaises par rapport à la demande.

Sur les neuf premiers mois de campagne (juillet 2020 à mars 2021), les volumes de poires exportés doublent presque sur un an et sont proches de leur niveau moyen sur cinq ans (- 1 %). Les exportations sont particulièrement dynamiques vers l’Italie et l’Allemagne.

