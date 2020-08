Avec 40 q/ha de moyenne, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort s’imposent comme les départements enregistrant le meilleur rendement en colza en 2020. Ils ravissent la première marche du podium au Pas-de-Calais qui partage la deuxième place avec le Nord (39 q/ha). Avec 35 q/ha, la Somme, le Bas-Rhin, l’Oise, et l’Eure-et-Loir s’emparent de la troisième position du classement.

8q/ha de mieux pour le Territoire de Belfort

La plus belle progression de rendement est à mettre au crédit du Territoire de Belfort avec une hausse de 8 q/ha. La Nièvre gagne 7 q/ha, tandis que le rendement moyen de l’Essonne et le Val-de-Marne progresse de 6 q/ha. À l’inverse, les Hautes Pyrénées affichent une chute de 12 q/ha et l’Ille et Vilaine de 10 q/ha.

Plus de 82 000 ha dans l’Eure-et-Loir

En matière de surface, c’est l’Eure-et-Loir qui occupe la première place du palmarès avec 82 270 ha de colza semés à l’automne 2019. La Marne, avec 62 060 ha, et l’Eure, avec 51 000 ha, complètent le podium.

> À découvrir aussi notre carte interactive de vos rendements en blé tendre par département (18/08/2020)